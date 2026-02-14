В 2025 году мошенники похитили у россиян более 29 млрд рублей

В 2025 году мошенники похитили у россиян порядка 29,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Размер похищенных злоумышленниками средств вырос на 6,4%, до 29,3 млрд рублей. Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%», – отметили в регуляторе.

В ЦБ отмечают, что увеличение числа подобных заявлений связано с появлением в мобильном приложении спецкнопки, с помощью которой можно оперативно заявить о мошенничестве. С введением этой функции пользователи стали сообщать об обмане чаще, в том числе и при обмане на мелкие суммы.