news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 февраля 2026 10:46

В 2025 году мошенники похитили у россиян более 29 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году мошенники похитили у россиян порядка 29,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Размер похищенных злоумышленниками средств вырос на 6,4%, до 29,3 млрд рублей. Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%», – отметили в регуляторе.

В ЦБ отмечают, что увеличение числа подобных заявлений связано с появлением в мобильном приложении спецкнопки, с помощью которой можно оперативно заявить о мошенничестве. С введением этой функции пользователи стали сообщать об обмане чаще, в том числе и при обмане на мелкие суммы.

#центробанк #мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026