В 2025 году Менделеевский район направил 260 тонн помощи в зону СВО

В 2025 году Менделеевский район направил в зону специальной военной операции свыше 260 тонн гуманитарной помощи на сумму более 120 млн рублей. Об этом на пресс-конференции по итогам года в агентстве «Татар-информ» сообщил глава района Роберт Искандаров.

По его словам, в муниципалитете выстроена системная работа по поддержке военнослужащих. В гуманитарном движении задействованы волонтерские организации, предприятия и неравнодушные жители района. Сам глава района в этом году дважды выезжал в зону СВО, чтобы лично передать помощь бойцам.

«Мы направляем много техники – мотоциклы, квадроциклы, автомобили, противодроновые одеяла, приборы ночного видения. Все это то, что сами просят ребята. У нас обязательное условие: посылки формируются строго по запросам бойцов. Мы все проверяем до отправки, доставляем в зону СВО и передаем лично в руки», – подчеркнул Роберт Искандаров.

В 2025 году военнослужащим уже передали порядка шести мотоциклов, два квадроцикла и шесть автомобилей. В январе запланирована очередная крупная отправка гуманитарного груза.

Отдельное внимание в районе уделяется семьям участников СВО. Менделеевский район стал одним из первых, где начала действовать муниципальная программа поддержки бойцов и их близких. Самыми востребованными мерами стали бесплатное посещение кружков детьми участников СВО и участие в районных мероприятиях. Сегодня такими мерами поддержки охвачены более 400 детей.

В преддверии Нового года в районе традиционно проводится акция «Елка желаний». В этом году на елке появились карточки с мечтами детей, чьи родители находятся в зоне СВО. «Мы получили 425 желаний. Каждое из них обязательно исполним», – отметил глава района.

Также в Менделеевске продолжает работу волонтерский штаб «Мы вместе», который активно участвует в формировании гуманитарных грузов. Сохраняется и традиция отправки новогодних подарков в новые регионы. Уже на следующей неделе район готовит очередную отправку помощи бойцам и жителям новых территорий.