news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 09:00

В 2025 году Госжилфонд передал детям-сиротам 450 квартир

Читайте нас в
Телеграм

450 однокомнатных квартир за счет государства получили в ушедшем 2025 году в различных районах и городах Татарстана участники программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повысить обеспеченность жильем наших граждан.

Полностью готовое для проживания благоустроенное жилье детям-сиротам было предоставлено в домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии.

Начиная с 2013 года Госжилфонд при Раисе РТ в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал сиротам 5796 квартир.

#Госжилфонд РТ #обеспечение жильем детей-сирот #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026