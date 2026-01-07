В 2025 году Госжилфонд передал детям-сиротам 450 квартир

450 однокомнатных квартир за счет государства получили в ушедшем 2025 году в различных районах и городах Татарстана участники программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повысить обеспеченность жильем наших граждан.

Полностью готовое для проживания благоустроенное жилье детям-сиротам было предоставлено в домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии.

Начиная с 2013 года Госжилфонд при Раисе РТ в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал сиротам 5796 квартир.