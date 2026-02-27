В 2025 году через систему студотрядов Татарстана прошло почти 16 тыс. человек

На выездном заседании депутатской группы «Татарстан – новый век» в музее КАМАЗа директор Республиканского центра студенческих отрядов Василий Ислаев рассказал о значении студенческих трудовых проектов для республики и страны.

«Строительство КАМАЗа и города Набережные Челны – историческое событие. Через эту стройку прошли 25 800 бойцов студенческих отрядов. Благодаря их труду мы восстановили ударную комсомольскую стройку, сделали визитную карточку города на первой автодороге и самый большой Урал на четырнадцатиэтажном доме», – отметил Ислаев.

Он напомнил, что возрождение студенческих отрядов в Татарстане началось в 2003 году. С 2005 года действуют экспертный совет и республиканский центр студенческих отрядов. В 2010 году штаб Приволжского округа базируется в Казани, а в 2025 году открыт первый в стране региональный штаб на базе ПАО «КАМАЗ», где предприятие оплачивает ставки командиров и комиссаров. Ежегодно на предприятии трудоустраиваются около 2 000 человек.

По словам Ислаева, студенческие отряды сегодня охватывают широкий спектр деятельности: участие в строительстве объектов социальной инфраструктуры, спортивных мероприятий, в финансовом и промышленном секторах. «Это молодежная политика, система трудоустройства, профессиональная подготовка и повышение трудовой мобильности», – подчеркнул он.

В 2025 году почти 16 тыс. человек прошли через систему трудовых проектов, из которых 4 тыс. трудились на предприятиях автопромышленного кластера. Также были зафиксированы рекорды по числу студентов в строительстве и по трудоустройству взрослых на летний период в особых экономических зонах.

Кроме практической работы, студенческие отряды участвуют в спортивных, творческих и научных проектах. В прошлом году 419 человек работали в научных трудовых отрядах, а первый отряд клуба «Киш» начал работу на базе энергетического университета. Планируется формировать сводные отряды из жителей муниципальных районов для участия в летних практиках.

«Для студентов это не только работа, но и организационная деятельность, где они развиваются как личности, находят себя в творчестве и спорте, учатся быть нужными и важными», – заключил Ислаев.

Республиканский центр студенческих трудовых отрядов Татарстана является подведомственной организацией Минмолодежи РТ. Создание возможностей для самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании майских указов Президента России Владимира Путина.