В 2025 году будет принята новая концепция безопасности Союзного государства

В 2025 году будут приняты новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссией. Об этом государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«Весьма символично, что данные концептуальные документы увидят свет в юбилейный год. В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства», — сказал госсекретарь.

По словам Вольфовича, в проект концепции включены современные приоритетные направления обеспечения безопасности Союзного государства. Закреплено положение о совместном противодействии политике Соединенных Штатов, недружественных стран НАТО и ЕС в целях достижения стратегических целей по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству. Госсекретарь отметил, что документом сохраняется возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными государствами, несмотря на их блоковый статус.