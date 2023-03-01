В 2025 году в Татарстане переиздадут Красную книгу

В 2025 году подходит срок переиздания Красной книги Татарстана. К этому сроку в регионе будет проведен большой объем работы с участием научного сообщества. Всего на сегодня в республике более 630 видов животных, растений и грибов находятся под угрозой исчезновения, сообщил сегодня на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«Согласно федеральному законодательству в 2025 году подходит срок переиздания Красной книги Татарстана. К решению этого вопроса необходимо подойти комплексно, совместно с представителями науки. Перед сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам стоят серьезные задачи», — сказал он.

Батков напомнил, что сейчас в республике под особой охраной находятся более 630 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. За 2022 год в пяти районах научными организациями были проведены исследования, в ходе которых удалось выявить не только новые места обитания редких видов, но и «краснокнижников», ранее не встречавшихся в нашем регионе.

Красная книга переиздается один раз в десять лет. Согласование ее новой редакции будет проведено совместно с представителями науки, с участием членов постоянно действующей комиссии по редким и исчезающим видам.