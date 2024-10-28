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В 2025 году Бразилия представит стратегию развития статистической отрасли
В 2025 году Бразилия, где пройдет саммит БРИКС, представит новую стратегию развития статистической отрасли. Об этом сообщил сегодня журналистам на 16-ой встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС в Казани президент Бразильского института географии и статистики г-н Марсиу Пошманн.
«На следующий год мы будем председательствовать в БРИКС, и мы намерены представить стратегию, наше видение развития статистической области в целом, что в дальнейшем изменит ход развития глобального Юга. Это будет цифровая трансформация. Мир переживает процесс цифровизации, и мы должны подстраиваться», - сказал он.
Говоря о прошедшем саммите БРИКС, Марсиу Пошманн отметил, что город Казань уже был известен, а после проведения такого масштабного мероприятия «регион стал еще более значимым».
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