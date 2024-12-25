В 2025 году благоустроят 679 дворовых территорий в 16 районах Татарстана

Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

В 2025 году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 679 дворовых территорий в 16 районах Татарстана. Институт развития городов РТ делится списками дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2025 году по программе Раиса республики Рустама Минниханова по комплексному благоустройству дворовых территорий «Наш двор».

«За пять лет программа „Наш двор“ не только преобразила более 5 тыс. дворов, но и задала новый стандарт комплексного подхода в благоустройстве. Мы не просто обновляем пространства, а создаем комфортную, продуманную жилую среду, где каждая деталь работает на удобство и безопасность жителей. Самое ценное, что за эти годы мы стали свидетелями того, как во дворах зарождается добрососедство и чувство общности, а наши амбициозные цели вдохновляют на дальнейшие преобразования», — подчеркнула куратор программы комплексного благоустройства дворовых территорий «Наш двор» Арина Петрова.

Ранее на совещании в Доме правительства РТ стало известно, что на реализацию программы в 2025 году выделят 10 млрд рублей. Под благоустройство с учетом выделенного бюджета попали 679 дворовых территорий в 16 муниципальных образованиях республики. Это значит, что тысячи жителей получат обновленные пространства для отдыха, общения и активного образа жизни. В списке — как крупные города, так и малые населенные пункты.

Полный список дворов, вошедших в программу «Наш двор», доступен на официальном сайте dvor.tatar в разделе «Документы». Также двор можно найти на интерактивной карте на главной странице сайта — благоустраиваемые территории 2025 года отмечены фиолетовым цветом.

Лидерами по числу благоустраиваемых территорий станут Казань (268 дворов), Набережные Челны (79) и Зеленодольский район (60). Существенные объемы работ запланированы также в Нижнекамском (53 двора), Альметьевском (51), Бугульминском (36) и Елабужском (25) районах.

В Высокогорском и Лениногорском районах благоустроят по 18 дворов, в Заинском, Нурлатском и Чистопольском — по 15.

В Агрызском районе обновление ждет девять территорий, в Лаишевском — восемь, а в Мамадышском и Арском районах — пять и четыре двора соответственно.

Если двор включен в программу на следующий год, жителям следует следить за объявлениями управляющей организации. В ближайшее время начнутся встречи с собственниками жилья, на которых будут представлены планы благоустройства и предварительные схемы, а также собраны предложения и пожелания.

Стоит отметить, что команда программы «Наш двор» находится в тесном контакте с администрациями муниципальных образований республики.

Например, в 2025 году по программе «Наш двор» в Набережных Челнах будет благоустроен 18-й комплекс общей площадью 283,1 тыс. кв. метров, что сравнимо с 40 футбольными полями.

Комплекс объединяет 19 дворов и 42 многоквартирных дома, которые будут связаны общей сетью тротуаров, новыми детскими и спортивными площадками. На территории комплекса расположены Врачебно-физкультурный диспансер, средние школы №4, 6 и 69, детские сады «Чайка», «Веселинка», «Кубэлэк» и «Веснянка». Здесь также находится торговый центр «Алтын Ай» — всё это делает благоустройство особенно значимым для жителей комплекса.

В Казани благоустроят дворовую территорию у дома №78 по проспекту Победы — самого большого в Советском районе. В нем 13 подъездов, а общее количество квартир — 1026. Этот дом является частью комплекса из четырех домов, который охватывает 1346 квартир примерно с 3 тыс. жителей. Площадь дворовой территории составляет 35,6 тыс. кв. метров.

Программа «Наш двор» также старается синхронизироваться с городскими проектами, чтобы создать гармоничное и связанное пространство для жителей. В наступающем году примером такого взаимодействия станет двор домов №5 и 5а по улице Дементьева — он будет благоустроен по программе «Наш двор», а администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов займется обновлением сквера вдоль улицы Дементьева, площади имени А. Ф. Павлова и сквера имени Б. И. Тихомирова.

Помимо прочего, программа «Наш двор» завершит благоустройство последних дворовых территорий в Мамадышском районе.

Это значит, что за последние пять лет там были полностью отремонтированы все дворы многоквартирных домов, признанные нуждающимися в благоустройстве на старте программы. Всего в Мамадышском районе были благоустроены 54 дворовые территории, и еще пять запланированы к обновлению в следующем году.

Программа «Наш двор» действует с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов по всей республике.