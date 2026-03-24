В 2025 году 193 тысячи татарстанцев прошли промышленную диспансеризацию
В прошлом году в Татарстане промышленную диспансеризацию прошли 193 тысячи работников предприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.
«Более тысячи юридических лиц приняли участие в проведении этих мероприятий», – добавил Абашев.
Кроме того, в прошлом году 27 мобильных пунктов диспансеризации провели более 300 000 исследований у жителей села. 42 803 человека были доставлены в медицинские учреждения.