В 2025 году 193 тысячи татарстанцев прошли промышленную диспансеризацию

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В прошлом году в Татарстане промышленную диспансеризацию прошли 193 тысячи работников предприятий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Более тысячи юридических лиц приняли участие в проведении этих мероприятий», – добавил Абашев.

Кроме того, в прошлом году 27 мобильных пунктов диспансеризации провели более 300 000 исследований у жителей села. 42 803 человека были доставлены в медицинские учреждения.