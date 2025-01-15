В 2024-м в РТ по нацпроекту выполнены мероприятия, повышающие безопасность на дорогах

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Как сообщает Минтранс РТ, в ходе выполнения ремонтных работ на объектах агломераций проведены мероприятия по устройству искусственного освещения на 2,21 км и 11 492 п. м тротуаров, а также 4 576 п. м велодорожек. Кроме того, установлены и заменены 1 405 дорожных знаков, 584 п. м металлических барьерных ограждений, 689 п. м пешеходных ограждений, 35 150 п. м дорожной разметки, обустроены 36 остановочных пунктов и 20 пешеходных переходов.

Так, в Казани по ул. Гаврилова (от ул. Маршала Чуйкова до пр. Хусаина Ямашева) в Ново-Савиновском районе установили 27 дорожных знаков, 125 п. м пешеходных ограждений, 325 п. м тротуаров, 2 пешеходных перехода 2 искусственные неровности и 2 автобусные остановки. Эти меры способствуют созданию более безопасной и комфортной городской среды для всех участников дорожного движения.

Напомним, в республике в 2025 году дорожные мероприятия продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфрастуктура для жизни», в котором в текущем году необходимо поддерживать в нормативном состоянии не менее 85% автодорог агломераций и региональных дорог входящих в опорную сеть России. Также, в качестве национальной цели к 2030-му определено довести до нормативного состояния 60% региональных дорог. При этом, в 2025-м в республике необходимо достичь не менее 52,2% нормативного состояния дорог.

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер, в том числе и агропромышленного комплекса.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.