В 2024-м спецавтомобиль Госюрбюро Татарстана отъездил более 5 тыс. км по республике

В 2024 году юрмобиль Госюрбюро Татарстана проехал более 5 тыс. км по отдаленным населенным пунктам республики. Благодаря мобильному офису бесплатную юридическую помощь получили более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ, отметив, что республиканское Госюрборо продолжает работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи для жителей отдаленных районов.

«Выездная работа Госюрбюро позволяет предоставить квалифицированную правовую поддержку максимальному числу жителей удалённых населённых пунктов нашей республики», – добавили в Минюсте РТ.

На 2025 год запланированы ежемесячные выезды юрмобиля в отдалённые районы Татарстана. Так, в феврале 2025-го бесплатные юридические консультации будут проводиться в Апастовском, Буинском, Алексеевском, Алькеевском и Верхнеуслонском районах республики.

Для получения дополнительной информации о предстоящих мероприятиях можно позвонить в Госюрбюро по телефонам: 8(843)598-40-53, 8(843)598-40-55.