В 2024-м муфтият Татарстана доставил бойцам в зону СВО 6 гуманитарных грузов

В 2024-м поддержка участников СВО была приоритетным направлением деятельности ДУМ РТ, которую выстраивали на всех уровнях. Так, в прошлом году были прямые коммуникации муфтията с военными подразделениями и госпиталями в зоне спецоперации и бойцами в отпускной период, поездки хазратов на линию соприкосновения для поддержки боевого духа солдат, сбор средств и вещей в мечетях республики, закупка груза Благотворительным фондом «Закят», передача гуманитарки солдатам на фронте.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана, всего с начала СВО ДУМ РТ доставило 10 гуманитарных грузов на передовую и в госпитали ДНР и ЛНР. Шесть из них передали в течение 2024 года. Также на фронт к бойцам съездили 22 имама и специалиста ДУМ РТ, в том числе Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, 4 полковых имама делегированы на службу на линии соприкосновения. Всего фронту от имени имамов и ДУМ Татарстана передано 4 авто, 3 мотоцикла, 10 тонн гуманитарного груза, 165 тысяч карманных сборников молитв, 40 комплектов военного обмундирования.

«Состав гуманитарки формируется по заявкам с передовой и включает в основном компьютерную технику, средства связи, обогреватели, запчасти, книги, халяльное продовольствие, медикаменты. Таким образом, ДУМ РТ при сборе гуманитарного груза основное внимание уделяет не весу и объему, а тому, чтобы удовлетворить реальные потребности бойцов. Наиболее важным является и то, что специалисты ДУМ РТ передают помощь с малой Родины непосредственно в руки солдатам», - уточнили в пресс-службе организации.

Одновременно с поддержкой бойцов ДУМ РТ оказывает также помощь и их семьям в тылу: в мухтасибатах организуются встречи с близкими погибших и пропавших без вести, им передаются продуктовые наборы, за бойцов в мечетях Татарстана совершают дуа.