В 2024 году завершится рекультивация загрязненных нефтью земель в Шемордане

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В рамках федерального проекта «Чистая страна» экологи Татарстана приступили к ликвидации второго участка загрязненных земель возле села Шемордан Сабинского района. Об этом сообщил на итоговой коллегии в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В этом году все работы завершим. Отмечу, что в целом, по федеральному проекту «Чистая страна» в прошлом году на мероприятия было направлено 470 млн рублей, в том числе 282 млн рублей из федерального бюджета», – сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, на начало реализации мероприятия «Рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями по ул. Заводская в селе Шемордан Сабинского района» в 2023 году было выделено 96,7 млн рублей, в том числе 58 млн рублей из федерального бюджета.

Федеральный проект «Чистая страна» включен в национальный проект «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».