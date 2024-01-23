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В 2024 году завершится рекультивация загрязненных нефтью земель в Шемордане
В рамках федерального проекта «Чистая страна» экологи Татарстана приступили к ликвидации второго участка загрязненных земель возле села Шемордан Сабинского района. Об этом сообщил на итоговой коллегии в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«В этом году все работы завершим. Отмечу, что в целом, по федеральному проекту «Чистая страна» в прошлом году на мероприятия было направлено 470 млн рублей, в том числе 282 млн рублей из федерального бюджета», – сказал он.
Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, на начало реализации мероприятия «Рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями по ул. Заводская в селе Шемордан Сабинского района» в 2023 году было выделено 96,7 млн рублей, в том числе 58 млн рублей из федерального бюджета.
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