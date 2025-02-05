В 2024 году зарплата научных сотрудников в Татарстане достигла 94 тыс. рублей

В 2024 году средняя заработная плата научного сотрудника в Татарстане достигла 94 тыс. рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

На данный момент в научной сфере остро стоит проблема разрыва заработных плат в зависимости от опыта и статуса ученого. Например, аспиранты получают всего 7,5 тыс. рублей в месяц, заметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Однако, по его словам, для них в республике действует большое количество субсидий и грантов.

«На встречах с молодыми учеными часто возникают вопросы о деньгах. У нас заходит речь о выборе между призванием и зарплатами. Опрос показал, что, благо, пока еще выбирают призвание. Но материальное стимулирование – одно из важнейших условий для привлечения кадров», – отметил Минниханов.

Заместитель директора Казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов в свою очередь заверил, что зарплаты в молодежных лабораториях за последние годы выросли более чем в два раза. Если раньше молодые ученые получали менее 30 тыс. рублей, то сейчас – около 70 тыс. (в зависимости от сферы, в которой занят исследователь).