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В 2024 году ЗАГС Казани проведёт «вечера быстрых знакомств» в библиотеках и парках
В Год семьи специалисты Управления ЗАГС Казани намерены открыть новые площадки для «вечеров быстрых знакомств» молодых людей. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Мы раньше знакомились на дискотеках, в парках, дворцах культуры, в стройотрядах, лагерях труда и отдыха. Почему бы не вернуть подобное? Все новое, как мы знаем, это хорошо забытое старое. К этому старому можно было бы добавить проведение совместных межвузовских мероприятий, встреч и даже „вечеров быстрых знакомств“ в самых интересных и востребованных молодежью местах: на катках, в парках, библиотеках и кафе», — сказала она.
Елена Студеникина считает, что если молодые люди не смогли познакомиться, встретить пару в студенческие годы, то дальше это сделать становится сложнее. Молодежь уходит в интернет, что не всегда приносит положительные результаты.
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