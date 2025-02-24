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Общество 24 февраля 2025 13:13

В 2024 году в Верхнеуслонском районе отметили рост рождаемости

В 2024 году в Верхнеуслонском районе зафиксировали положительную динамику рождаемости. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 2% и составил 8,2 на 1000 населения. Об этом на итоговом медицинском совете, посвященном итогам деятельности Верхнеуслонской ЦРБ за 2024 год, рассказал главный врач Сергей Мишакин.

«Таких результатов удалось достичь благодаря активной работе по раннему выявлению и профилактике заболеваний», – отметил он.

Кроме того, в 2024 году на базе поликлиники Верхнеуслонской ЦРБ был организован кабинет психологического консультирования. В тандеме с акушером-гинекологом медицинский психолог помогает женщинам в ситуации репродуктивного выбора сохранить беременность.

«За отчетный период все женщины, обратившиеся с намерением прерывания беременности, приняли решение сохранить ее – показатель сохраненных беременностей составил 100%», – подчеркнул Сергей Мишакин.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов подчеркнул важность продолжения работы по репродуктивной диспансеризации для дальнейшего повышения рождаемости.

#Верхнеуслонский район РТ #повышение рождаемости #здравоохранение
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