В 2024 году в Татарстане проведут встречи и круглые столы для молодежи на тему выборов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам молодежи РТ и Центральной избирательной комиссией Татарстана. Согласно документу, с молодыми людьми по всей республике будет проводиться работа по повышению избирательной грамотности. Также будет организовано обучение молодых наблюдателей и членов участковых комиссий.

«Впереди у нас большое событие — выборы Президента Российской Федерации. Порядка 86 тыс. молодых людей впервые придут на участки, 214 тыс. ребят будут впервые голосовать на президентских выборах, а всего у нас более 900 тыс. молодых избирателей. Мы не можем не уделить внимание этой категории и отдельно не проинформировать, не рассказать об их главном конституционном праве. Но они и сами проявляют большой интерес ко всей системе, поэтому это обоюдное движение навстречу», — заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Церемония подписания соглашения прошла в Присутственных местах Казанского Кремля. На мероприятие также пришли лидеры и активисты молодежных организаций республики. Они выразили поддержку подобному формату сотрудничеству и задали вопросы чиновникам по поводу предстоящей избирательной кампании.

«Мы будем работать комплексно с молодежью по всей республики через СМИ, социальные сети и личные встречи. Будут привлечены эксперты ЦИК, которые достоверно, правильно и на понятном языке расскажут молодежи, что такое избирательное право», — ответил на один из вопросов министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, уже разрабатываются несколько системных проектов по этому направлению. Особое внимание он уделил необходимости присутствия в социальных сетях, через которые тоже можно рассказывать молодежи о работе всей системы выборов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).