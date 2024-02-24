В 2024 году в Татарстане приобретено 242 единицы сельхозтехники

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В рамках обновления машинно-тракторного парка в 2024 году в Татарстане приобрели 242 единицы новой техники. Об этом на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Он доложил, что на покупку 61 трактора, 23 зерноуборочных комбайнов, трех кормоуборочных комбайнов и 155 единиц прочей техники было направлено более 1,2 млрд рублей (в том числе через АО «Росагролизинг» — 80 единиц техники на сумму 0,4 млрд рублей).

Господдержка аграриев на март-апрель 2024 года в республике составит 3,7 млрд рублей: на животноводство — 1,9 млрд рублей, растениеводство и мелиорацию — 1,4 млрд рублей, техническую и технологическую модернизацию — 500 млн рублей.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.