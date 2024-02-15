В 2024 году в Татарстане по нацпроекту «Экология» закупят 6 тракторов и 4 моторные лодки

В 2024 году в Татарстане в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» закупят 15 единиц техники и оборудования. А именно шесть тракторов «Беларус-82.1», три пожарных полуприцепа ЛКТ-4П, четыре моторные лодки, один квадроцикл и один транспортный прицеп.

«Мы продолжаем обновлять парк техники подведомственных учреждений благодаря реализации национального проекта “Экология”, – рассказал замминистра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров. – Закупаемые в этом году тракторы “Беларус-82.1” специалисты лесной отрасли будут использовать для выполнения комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов, пожарные полуприцепы – оперативной ликвидации обнаруженных возгораний».

Отличием закупок текущего года замминистра назвал приобретение четырех моторных лодок. Они предназначены для патрулирования, переправы личного состава и лесопожарного оборудования через водные объекты к местам возгораний, сказал Гумеров. Это, по его словам, позволит повысить эффективность охраны лесов от пожаров и минимизировать шанс возникновения чрезвычайных ситуаций.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2023 года поручил подготовить и запустить обновленные программы.