В 2024 году в Татарстане отремонтируют 766 домов за 8,5 млрд рублей

В рамках краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов (на 2023–2025 годы) в 2024 году в Татарстане планируют отремонтировать 766 зданий общей площадью 4,8 млн кв. метров. Объем финансирования составляет почти 8,5 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«Программа текущего года уникальна, потому что она у нас получила достаточно большой, прорывной скачок по сумме финансирования. Если ранее было 7 млрд, в этом году — 8,5 млрд запланировано. Это связано с совместной работой фонда с населением в части правильного учета, накопления, экономии средств <…>. Конечно, пересмотр минимального размера взноса тоже дает определенные запасы с точки зрения накопления средств. Вот это всё в совокупности дало возможность в этом году увеличить сумму», — пояснил спикер.

На данный момент по 745 домам уже определили подрядчиков, около 600 зданий находится в работе. Судьба капремонта трех домов до сих пор не определена, потому что в них действует система спецсчетов, а жильцы пока не дали обратную связь.

«Особенно мы держим на контроле сезонные виды работ. Это работы, связанные с комплексной поставкой оборудования, например, лифтов, где горизонты планирования мы стараемся строить вдолгую, чтобы была гарантированная цена и сроки поставки», — добавил Фролов.

С начала реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов, которая стартовала в 2008 году, в Татарстане отремонтировали почти 11,9 тыс. зданий общей площадью в 53 млн кв. метров. Объем ее финансирования за 15 лет превысил 89 млрд рублей.