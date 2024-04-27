В 2024 году в Татарстане по нацпроекту откроют 29 новых объектов здравоохранения

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане продолжают реализовывать программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По данным Минздрава РТ, в 2024 году в республике построят 29 объектов, в числе которых 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две поликлиники: многопрофильную в казанском ЖК Салават Купере и детскую поликлинику № 3 ГАУЗ «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром».

Кроме того, в Казани идут подготовительные работы по началу строительства центра врача общей практики в жилом массиве Борисоглебское. Также в этом году планируется капитальный ремонт 105 объектов: 20-ти поликлиник, 9 врачебных амбулаторий и 76 ФАПов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».