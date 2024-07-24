В Татарстане за 2,4 млрд рублей благоустроят 64 общественных пространства

В Татарстане в текущем году будут благоустроены 64 общественных пространства на общую сумму 2,4 млрд рублей. Среди них 62 объекта проходят через программу «Формирование комфортной городской среды» и два – победители Всероссийского конкурса для малых городов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Мазит Салихов.

«Мы активно начали вовлекать граждан в процесс благоустройства республики в 2015 году. Тогда была реализована программа по ремонту парков и скверов. В ее обсуждении принимало участие население. Оно и сейчас активно участвует как в выборе пространств, так и на этапах проектирования и реализации. С 2015 по 2023 год обустроено 298 общественных пространств на общую сумму порядка 21 млрд рублей. Что касается этого года, то в планах 64 пространства», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что программа по благоустройству парков и скверов была высоко оценена и на федеральном уровне и легла в основу национального проекта «Жилье и городская среда». В заключение Салихов призвал жителей активно участвовать в голосовании за благоустройство общественных пространств.

Еще одним способом участия населения в обновлении территорий в Татарстане стала программа самообложения, которая начала работать с 2013 года. За это время жители республики собрали порядка 2,3 млрд рублей, из бюджета было добавлено еще около 9 млрд, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

«Система самообложения работает в Татарстане с 2013 года. Жители на собраниях принимают решение о том, какие работы по благоустройству, ремонту систем водо- и газоснабжения, дорог и многое другое [будут проведены]. На один рубль граждан республиканский бюджет выделяет четыре. В этом году на эти цели заложено свыше 1,35 млрд рублей», – пояснил он.

При этом программа работает только для сельских поселений. В крупных городах она оказалась неэффективной, жители не настолько активно в нее включаются, добавил Егоров.