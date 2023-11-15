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В 2024 году в школах России появится новый предмет – «семьеведение»
В 2024 году в российских школах могут начать преподавать новый предмет – «семьеведение». Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет РИА «Новости».
По словам спикера, для дисциплины разрабатывается отдельный учебник. Останина уверена, что у ее команды получится убедить Минпросвещения во введении данной дисциплины, как самостоятельного предмета.
Напомним, что «семьеведение» – это предмет, готовящий подростков к будущей семейной жизни и рождению детей. Предмет также даст знания по психологии и педагогике.
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