В 2024 году в России подняли размер максимальной суммы пособия по беременности

565 тыс. рублей – столько с 1 января 2024 года составляет максимальный размер пособия по беременности и родам в России. Уточняется, что власти повысили и максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь он составляет 49 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Напомним, в 2023-м пособие по беременности и родам составляло 383 тыс. рублей максимум, а размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих – 33,2 тыс. рублей.

Еще в России увеличили с этого года максимальную сумму пособия по временной нетрудоспособности – 122 тыс. рублей. Напомним, в 2023-м эта льгота составляла 83 тыс. рублей в месяц (максимум).

Также в РФ с 1 февраля устанавливают новый размер маткапитала: почти 631 тыс. рублей на «первенца» и 834 тыс. рублей – на второго малыша. Уточняется, что суммы проиндексируют на 7,5%.