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В 2024 году в России провели вдвое больше соревнований, чем годом ранее
В этом году в России уже проведено свыше 7 тыс. спортивных мероприятий, что в два раза больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Это серьезный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом, — отметил вице-премьер. — Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых».
Среди уже прошедших событий — Спортивные игры стран БРИКС и «Игры будущего» в Казани, VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». До конца года планируется провести не менее 6 тыс. мероприятий.
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что министерство ежегодно разрабатывает календарь спортивных событий. Он также пообещал учесть поручение Президента Владимира Путина учитывать международный график при планировании соревнований в РФ, «чтобы желающие спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие». Об этом говорится в телеграм-канале Кабмина.
Напомним, в России реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» — он решает задачу по созданию условий для массовых занятий спортом.
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