news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 августа 2024 11:51

В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

Скопировать ссылку

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, с начала 2024 года в РФ было предотвращено 110 терактов, передает РИА Новости.

Были задержаны 1050 лиц, причастных к терроризму.

13 августа в Москве состоялось заседание НАК под руководством председателя комитета и директора ФСБ России Александра Бортникова. На повестке дня стояли вопросы усиления готовности регионов к противодействию террористическим угрозам, а также приоритетные задачи по профилактике терроризма в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Особо подчеркивается, что в подготовке предотвращенных терактов участвовали граждане, завербованные противником.

#терроризм
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400