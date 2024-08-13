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В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
Согласно информации Национального антитеррористического комитета, с начала 2024 года в РФ было предотвращено 110 терактов, передает РИА Новости.
Были задержаны 1050 лиц, причастных к терроризму.
13 августа в Москве состоялось заседание НАК под руководством председателя комитета и директора ФСБ России Александра Бортникова. На повестке дня стояли вопросы усиления готовности регионов к противодействию террористическим угрозам, а также приоритетные задачи по профилактике терроризма в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Особо подчеркивается, что в подготовке предотвращенных терактов участвовали граждане, завербованные противником.
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