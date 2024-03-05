В 2024 году в России обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» по всей России обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что граждане нашей страны должны получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь как в городах, так и в поселках. И мы со своей стороны должны создать все условия для того, чтобы пациенты могли быстро, а главное, безопасно добраться в медицинские учреждения», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что за 5 лет были приведены в нормативное состояние более 2,5 тыс. участков трасс и улиц, ведущих к ФАПам, больницам, поликлиникам, амбулаториям и роддомам. За 2024 год ожидается обновление еще 500 таких объектов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».