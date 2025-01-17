В 2024 году в Республике Татарстан подготовлено 330 мастеров спорта России

В Республике Татарстан за прошедший 2024 год подготовлено 330 мастеров спорта России. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РТ сообщил Владимир Леонов.

Также министр спорта Республики Татарстан отметил, что по итогам 2024 года в регионе было подготовлено 3 заслуженных мастера спорта России, 13 мастеров спорта России международного класса и 1348 кандидатов в мастера спорта.

В 2024 году спортсмены из республики Татарстан в 143 видах спорта завоевали 1013 медалей ( 307 – золотого образца, 341 – серебряного и 365 – бронзового).

Крупнейшими спортивными событиями Татарстана по итогам 2024 года стали «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС.