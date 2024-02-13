В 2024 году в Набережных Челнах построят не менее 320 тыс. кв. метров жилья

В 2023 году в Набережных Челнах построено 318,7 тыс. кв. метров жилья, из которых 24,8 тыс. — по программе социальной ипотеки. О выполнении годового плана на итоговой сессии горсовета доложил мэр города Наиль Магдеев. В мероприятии принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Задача в этом году ввести не менее 320 тыс. кв. метров жилья по городу», — заявил градоначальник.

В прошлом году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Набережных Челнах стартовало строительство многоквартирных арендных домов для сотрудников предприятий. Так, первым был сдан 170-квартирный жилой дом для работников КАМАЗа.

В 2024 году в городе продолжится комплексная застройка новых территорий, таких как ЖК «Притяжение», «Премьер-квартал», «Озеро». Помимо самого жилья, здесь будут возводиться объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий.

«Без поддержки Правительства Российской Федерации, без поддержки руководства Республики Татарстан решить этот вопрос — по освоению новых территорий — будет очень и очень сложно», — заметил Магдеев.