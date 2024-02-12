В 2024 году в Кировском и Московском районах Казани планируют сдать 12 новых домов

В 2023 году в Кировском и Московском районах Казани было введено в эксплуатацию 10 новых многоквартирных домов на 1,2 тыс. квартир общей площадью более 77 тыс. кв. метров. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Сергей Миронов.

«В 2024 году запланировано ввести в эксплуатацию еще 12 домов на 1,7 тыс. квартир площадью более 110 тыс. кв. метров. Из которых 6 домов на 880 квартир — в ЖК „Салават купере“, соципотечное жилье», — отметил он.

Миронов также подчеркнул, что благодаря реализации жилищных программ 189 человек в 2023 году получили ключи от новых квартир: 131 человек по программе «Молодая семья», 17 — по соципотеке, 22 — за счет субсидий, 19 — по договору соцнайма.