В 2024 году в каждом районе Татарстана появятся научные клубы «Движения Первых»

Тягу к научной деятельности у молодежи Татарстана планируют развивать с детства, для этого в каждом районе республики в следующем году будут сформированы научные клубы «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«На этот год у нас в планах сформировать научные клубы „Движения Первых“ в каждом районе Татарстана. Самое важное — это увлечь самих детей научной деятельностью. Главную роль в том, какую молодой человек выберет профессию, играют педагоги. Нужно с самого детства развивать любопытство и тягу к знаниям», — сказал собеседник.

Он напомнил, что 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития.

Сегодня в Казани стартовал фестиваль «Атом+», где одной из тем обсуждения станут наиболее эффективные форматы вовлечения молодежи в научную деятельность, о чем ранее сообщал «Татар-информ».