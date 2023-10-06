Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2024 году в каждом районе Татарстана появятся научные клубы «Движения Первых»
Тягу к научной деятельности у молодежи Татарстана планируют развивать с детства, для этого в каждом районе республики в следующем году будут сформированы научные клубы «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.
«На этот год у нас в планах сформировать научные клубы „Движения Первых“ в каждом районе Татарстана. Самое важное — это увлечь самих детей научной деятельностью. Главную роль в том, какую молодой человек выберет профессию, играют педагоги. Нужно с самого детства развивать любопытство и тягу к знаниям», — сказал собеседник.
Он напомнил, что 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития.
Сегодня в Казани стартовал фестиваль «Атом+», где одной из тем обсуждения станут наиболее эффективные форматы вовлечения молодежи в научную деятельность, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»