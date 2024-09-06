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В 2024 году в Казани заменят 64 км инженерных коммуникаций
В 2024 году в Казани заменят и отремонтируют инженерные коммуникации протяженностью 64 км. С ходом работ на одном из участков теплопровода по ул. Карбышева — сети использовались 37 лет и не выдерживали гидравлических испытаний — ознакомился мэр Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
«Ведутся работы на более 64 км сетей, из них силами „Казэнерго“ будет заменено 15 км. Чтобы поддерживать работу ветхих сетей — почти 60% износа у „Казэнерго“ и свыше — 70% у „Водоканала“ — нужны федеральная и республиканская программы», — сказал Метшин и поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за инициацию долгожданной программы.
Ремонтируемый участок протянулся на 460 метров от котельной по ул.Карбышева до потребителей. Сети обеспечивают теплом Межрегиональный клинико-диагностический центр и 3 дома жилкопмлекса «Авалон» по ул. Танковой. Работы на участке стартовали 12 августа, а завершить их планируют 15 сентября.
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