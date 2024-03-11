В 2024 году в Казани капитально отремонтируют 182 дома на 3 млрд рублей

В 2024 году в Казани в программу капитального ремонта жилого фонда включили 182 дома, на работы потратят 3 млрд рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал председатель комитета ЖКХ Исполкома Казани Василий Лысачкин.

«В программу капитального ремонта на 2024 год включено 158 МКД на сумму 2,4 млрд рублей. Однако благодаря экономии, образовавшейся при реализации программы прошлого года, а также увеличению тарифа на 75 копеек в прошлом году, в текущий год добавляется еще 24 дома, набравшие большое количество дефектов в ходе ежегодной инвентаризации жилого фонда», - прокомментировал Лысачкин.

В рамках программы в 70 домах отремонтируют крыши, в 49 домах – фасады. В большинстве зданий проведут реконструкцию систем жизнеобеспечения, включая системы центрального отопления в 46 домах, холодного водоснабжения в 55 домах, горячего водоснабжения в 22 домах, водоотведения в 55 домах и электроснабжения в 36 домах. В 55 многоквартирных домах (МКД) заменят 149 лифтов, в пяти зданиях установят узлы погодного регулирования, а в одном из домов планируется ремонт дымоходов и вентканалов. Комплексные ремонтные работы проведут в 13 МКД.

В этом году изменились сроки завершения строительно-монтажных работ – их перенесли с 1 декабря на 1 ноября. Сезонные работы (ремонт фасадов, кровель и центрального отопления) должны быть завершены к 15 августа, остальные виды работ – к 30 сентября.

Лысачкин также отметил, что, если жители обнаружили ненадлежащее выполнение работ, они могут обратиться в службу строительного контроля, комитет ЖКХ, городскую жилищную инспекцию, администрации районов, а также в управляющие компании по телефонам или через официальный сайт мэрии Казани.