В 2024 году в Челнах по программе «Наш двор» благоустроят 71 территорию

В будущем году в Набережных Челнах отремонтируют 71 двор. О реализации программы Раиса РТ Рустама Минниханова на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«В текущем году выполнено благоустройство 84 дворовых территорий. Улучшения коснулись 82 тыс. челнинцев. В 2024-м программой „Наш двор“ запланировано благоустройство 71 дворовой территории», — сообщил спикер.

По словам Зуева, на данный момент предварительный лимит финансирования находится на согласовании в ГИСУ и ГДС. Ориентировочно общая стоимость работ составит 1,7 млрд рублей, при этом львиная доля затрат предназначена на выполнение дорожных работ — 1,3 млрд рублей.

За четыре года начиная с 2020-го выполнено благоустройство 422 дворовых территорий на сумму 6,2 млрд рублей. Отремонтировано свыше 2 млн кв. метров дорог и тротуаров за 4,9 млрд рублей, полностью заменены сети наружного освещения, произведен монтаж детского, спортивного и уличного оборудования.

В рамках программы ремонтируются внутридворовые дороги и тротуары, строится новое освещение, на детских и спортивных площадках появляются современные элементы, обустраиваются площадки для ТКО, наносится парковочная разметка с учетом соблюдения нормативов проезда спецтехники.

По словам спикера, подрядчики пытаются максимально сохранить зеленые насаждения. Вырубка деревьев осуществляется после согласования Комиссией по сохранности и восстановлению зеленых насаждений. Производится восстановительная посадка зеленых насаждений взамен убранных или поврежденных из расчета одно дерево к трем.

«За последние три года в ходе компенсационной посадки на территории города высажено 7370 деревьев и кустарников», — отметил Илья Зуев.

Помимо этого, в рамках проекта «Вдохнуть жизнь в благоустроенные дворы» была художественно оформлена одна трансформаторная подстанция во дворе дома 52/07. Инициатива нашла полное одобрение у жителей.

«Основная цель программы „Наш двор“ — это создание комфортных, эстетически привлекательных условий отдыха и нахождения во дворах многоквартирных домов, выход на новый уровень качества жизни», — напомнил Зуев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев добавил, что беспрецедентная программа поддерживается городом: так, строятся дороги за счет Автограда, а сами жители высаживают красивые клумбы и саженцы деревьев. Несмотря на определенные сложности в экономике, программа продолжается.

«422 двора уже приведены в порядок. Люди еще не в курсе, что выделяются дополнительные средства на работы за периметром двора, чтобы, например, продолжить тротуар, транспортные пешеходные коммуникации. Можно смело прибавить еще 1,5 млрд рублей. Двор сделали, а там еще несколько метров выход на проспект, на остановку общественного транспорта», — рассказал Магдеев.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Всего в будущем году на реализацию программы в Татарстане направят 10 млрд рублей.