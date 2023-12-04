В 2024 году в Бугульме отремонтируют 22 многоквартирных дома за 208 млн рублей

В Бугульме в программу капитального ремонта на 2024 год вошли 22 многоквартирных дома с общим объемом финансирования в 208 млн рублей. Итогами и планами реализации программы на деловом понедельнике поделился директор муниципального учреждения «Департамент ЖКХ» Ильдар Бадыков.

В планах отремонтировать и укрепить фасад, отремонтировать кровли, заменить внутридомовые инженерные системы, системы электроснабжения, лифтовое оборудование.

В 2023 году в Бугульминском районе отремонтировано 23 дома общей площадью 72 тыс. квадратных метров на сумму 227 млн рублей. Благодаря программе жилищные условия улучшили почти 3 тыс. жителей.

«Перечень работ, которые были проведены в конкретном многоквартирном доме, заблаговременно были утверждены собственниками помещений на общем собрании — исходя из лимитов финансовой поддержки и суммы взносов на капитальный ремонт. На сегодняшний день большая часть домов принята, по остальным ведутся работы по устранению выявленных замечаний и подготовки отчетных документов», — подчеркнул Ильдар Бадыков.

Ремонт фасада выполнен на трех домах, утепление — на 12 домах по технологии «Мокрый фасад». Эта технология одновременно решает вопросы и термоизоляции стен, и их декоративного оформления. Цветовые решения фасадов были созданы таким образом, чтобы объекты органично вписались в городскую среду, при этом были добавлены цветовые акценты в тех местах, где это уместно. К примеру, на торце многоквартирного дома №16 по ул. Сайдашева фасад обыграли рисунком на музыкальную тематику, учитывая, что именно в этой стилистике благоустроили близлежащий сквер. По ул. Джалиля выбрали спокойную гамму, чтобы воссоздать исторический облик улицы.

В этом году в качестве эксперимента на доме № 131 по ул. Советская выполнено утепление фасада с применением инновационной технологии «Термоленд», сочетающей в себе достоинства сэндвич-панели и вентилируемой конструкции.

Также при выполнении работ по ремонту фасадов предусмотрен ремонт отмостки, устройство цоколя, замена балконных экранов, подъездных окон, входных дверей. Металлические утепленные двери со встроенным стеклом имеют не только эстетическую привлекательность, но и прочность и надежность. Во время ремонта отремонтированы крыши в 8 домах. Особое внимание было уделено вопросам утепления чердачных помещений, восстановлению вентканалов и водосточных систем.

В 13 домах выполнен ремонт по ремонту и замене внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Ремонт электроснабжения — в 14 домах.

«С начала реализации программы — с 2008 года — мы преодолели отметку в 84% всего жилого фонда нашего района. Программа идет с опережением, хотя первоначально она рассчитывалась до 2047 года. Это нас не может не радовать. Ничего подобного в других регионах нашей страны не было. А мы, в свою очередь, завершив работу в оставшихся домах, будем выходить на второй круг. В любом случае, каждый год диктует свои условия. Поэтому я прошу также внимательно отслеживать ситуацию и дальше», — подчеркнул глава района Линар Закиров.