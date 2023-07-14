В 2024 году у Казани появится 3D-двойник

фото: мэрия Казани

До конца 2024 года должна быть создана 3D-модель Казани. Такую задачу поставил сегодня мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Сегодня ему презентовали тестовую модель одного из микрорайонов города. Подобный «двойник» — со всеми зданиями, инфраструктурой и инженерными коммуникациями — позволяет контролировать реализацию городских программ, в градостроительстве, а также принятии управленческих решений.

Работа ведется с 2019 года, рассказал замруководителя исполкома Радик Шафигуллин. Проект, на основании которого будет разрабатываться 3D-модель всего города, получил название Комплексная геоинформационная система.

Как объяснил представитель московской компании HelgiLab Сергей Геворков, для создания тестовой модели велась воздушная, спутниковая и наземная съемка. Затем их результаты были соотнесены с картографическими данными, что позволило создать точную копию реальной территории. В дополнении к ней подгружаются данные из Комплексной муниципальной геоинформационной системы, в которую уже внесена информация по земельным участкам, территориальному и функциональному зонированию, особо охраняемым зонам и др.

После создания 3D-модели ее можно будет глобально обновлять раз в полгода, а отдельные части — по необходимости.

По итогам совещания Ильсур Метшин поставил задачу представить первые результаты к июню 2024 года, а завершить разработку и внедрение проекта до конца следующего года.