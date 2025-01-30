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Происшествия 30 января 2025 15:03

В 2024 году у 20 прилетевших из-за рубежа пассажиров санврачи РТ нашли признаки инфекций

В прошлом году международные рейсы в аэропортах «Казань» и «Бегишево» осуществлялись по 16 направлениям.

У 20 пассажиров, прилетевших из-за рубежа, санврачи Татарстана нашли признаки инфекций.

Всего было досмотрено более 5 тыс. воздушных судов и 845 тыс. пассажиров. Об этом рассказали на сайте Роспотребнадзора по РТ.

В дни проведения международных мероприятий в Казани санитарно-карантинный контроль осуществлялся в усиленном режиме: досмотрели более 83 тыс. пассажиров, более 3,5 тыс. участников и гостей из 105 стран.

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