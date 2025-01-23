news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 23 января 2025 11:32

Татарстанцы в 2024-м разводились реже, чем годом ранее

В Татарстане по итогам 2024 года сократилось число разводов. Всего за расторжением брака в органы ЗАГС обратились 13,5 тыс. семей — на 5,3% меньше, чем годом ранее. Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, снизилось на 8,3% в сравнении с 2023 годом. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Эта позитивная тенденция фиксируется нами четвертый год подряд. Хочу особо подчеркнуть, что по соотношению числа разводов на тысячу браков наша республика имеет один из лучших показателей в ПФО — 570. Для сравнения: в соседней Республике Марий-Эл он составляет 858, в Чувашской Республике — 779, в Оренбургской области — 774», — сказала Ахметова.

Чаще всего в Татарстане браки расторгали семьи, прожившие вместе от 10 до 19 лет. Средний возраст разводившихся — 40–49 лет.

Ахметова также отметила, что более 77% расторжений браков в ЗАГС оформили по решению судов.

#ЗАГС РТ #разводы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку

Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку

22 января 2025
«Ждем тех, кто неравнодушен к чужому горю»: служба «112» набирает сотрудников

«Ждем тех, кто неравнодушен к чужому горю»: служба «112» набирает сотрудников

22 января 2025