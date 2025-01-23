Татарстанцы в 2024-м разводились реже, чем годом ранее

В Татарстане по итогам 2024 года сократилось число разводов. Всего за расторжением брака в органы ЗАГС обратились 13,5 тыс. семей — на 5,3% меньше, чем годом ранее. Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, снизилось на 8,3% в сравнении с 2023 годом. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.

«Эта позитивная тенденция фиксируется нами четвертый год подряд. Хочу особо подчеркнуть, что по соотношению числа разводов на тысячу браков наша республика имеет один из лучших показателей в ПФО — 570. Для сравнения: в соседней Республике Марий-Эл он составляет 858, в Чувашской Республике — 779, в Оренбургской области — 774», — сказала Ахметова.

Чаще всего в Татарстане браки расторгали семьи, прожившие вместе от 10 до 19 лет. Средний возраст разводившихся — 40–49 лет.

Ахметова также отметила, что более 77% расторжений браков в ЗАГС оформили по решению судов.