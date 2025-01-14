В 2024 году татарстанцы направляли в жилинспекцию около сотни вопросов в день

Государственная жилищная инспекция Татарстана побила десятилетний рекорд по обращениям от граждан. В среднем жители республики направляли в ведомство около сотни вопросов в день, а всего за год их поступило более 23,7 тысячи.

«Для сравнения, в 2023 году татарстанцы направили 17,6 тыс. обращений. И это только официальные. Сообщения с просьбой помочь или разъяснить поступают в Жилинспекцию республики и через социальные сети», – сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Большая часть вопросов касалась содержания общедомового имущества – 45,9%, качества жилищно-коммунальных услуг – 22,4%, а также работы управляющих компаний – 17,2%. Отмечается также, что почти на четверть снизилось количество обращений по начислениям за ЖКУ.