В 2024 году Татарстан в тестовом режиме запустит цифровую платформу «Недра»

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Не допускать и пресекать нарушения в сфере недропользования поможет экологам Татарстана цифровая платформа «Недра». Она сделает прозрачным использование всех добытых полезных ископаемых и уже в этом году будет запущена в тестовом режиме. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сегодня на итоговой коллегии министерства в Казани.

«В настоящее время на территории республики действует 1780 лицензий на добычу подземных вод и 315 лицензий на добычу общераспространённых полезных ископаемых. Около 71% от всего объема полезных ископаемых добывается в границах акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ», — сказал он.

По итогам регионального геологического надзора в области недропользования в 2023 году экологи выявили 226 нарушений, предъявили 18 ущербов, в том числе 12 о возмещении вреда на общую сумму более 55 млн рублей. Кроме того, было выдано 206 предостережений.