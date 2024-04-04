В 2024 году Татарстан потратит 3 млрд рублей на развитие сел

В 2024 году Минстрой РТ реализует ряд проектов по комплексному развитию сел республики. Работы проведут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщает пресс-служба Минфина РТ, общий объем финансирования составит 3,09 млрд рублей, из которых 2,37 млрд - за счет субсидии из федерального бюджета, 556,1 млн рублей – из бюджета Татарстана и 163,6 млн рублей – за счет внебюджетных источников.

Деньги уйдут на строительство, реконструкцию и капремонт 19 объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования, культуры, здравоохранения, физкультуры, а также реализацию 4 проектов по обустройству объектов инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок.