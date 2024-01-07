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В 2024 году РВСН проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет
В этом году Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве рассказали, что за последние 5 лет РВСН при летных испытаниях перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели более 20 пусков баллистических ракет.
На расширенном заседании коллегии Минобороны, которое прошло 19 декабря 2023 года, Президент Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения в Cтратегических ядерных силах РФ в 2023 году доведен до 95%, а морские компоненты – до 100%.
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