В 2024 году РВСН проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет

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В этом году Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве рассказали, что за последние 5 лет РВСН при летных испытаниях перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС провели более 20 пусков баллистических ракет.

На расширенном заседании коллегии Минобороны, которое прошло 19 декабря 2023 года, Президент Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения в Cтратегических ядерных силах РФ в 2023 году доведен до 95%, а морские компоненты – до 100%.