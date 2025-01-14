В 2024 году Росавтодор построил и отремонтировал на 272 км больше трасс, чем в 2023-м

За минувший дорожно-строительный сезон Федеральное дорожное агентство ввело в эксплуатацию 21 объект протяженностью 506 км. Это на 272,5 км больше, чем в 2023-м. Все проекты реализовали в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» в составе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, в 2024-м госкорпорация сделала большой шаг к достижению цели, поставленной перед дорожниками главой государства Владимиром Путиным, который поручил создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру в российских регионах, а также создать комфортные и безопасные условия для перевозок пассажиров и грузов, чтобы качества жизни граждан повысилось.

Так, в 2024-м автомобилисты впервые поехали по новым крупнейшим транспортным обходам в Московской, Иркутской и Волгоградской областях, Чеченской Республике, а также республиках Татарстан и Башкортостан. Большинство открытий прошли во второй половине года. Построенные транспортные артерии, в том числе в составе трасс М-5 «Урал», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал», Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга» призваны вывести транзитный транспорт из множества малых и крупных населенных пунктов, разгрузив улично-дорожную сеть агломераций, а также улучшить экологическую обстановку в региональных центрах.

Также для автолюбителей открыли новое направление трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае. Дорога ведет к мостовому переходу через Керченский пролив и является важнейшим звеном транспортной инфраструктуры Юга России наряду с самим Крымским мостом и трассой «Таврида». Теперь от Краснодара до Крымского моста можно доехать меньше, чем за два часа. Повысится и транспортная доступность тяготеющих к дороге населенных пунктов.

В ходе реализации проекта специалисты возвели 15 путепроводов, 33 моста и один надземный пешеходный переход. Также на участке построено 10 транспортных развязок, которые связали федеральную трассу с существующей дорожной сетью региона и обеспечили выезд к населенным пунктам. Самая масштабная их них – вблизи хутора Белый. Это развязка индивидуального типа с пятью съездами, в ее состав входят три путепровода. По ней водители смогут съехать с новой трассы в сторону старого направления А-289 и трассы А-290, как в направлении Анапы, так и Крыма.

Большое внимание в прошлом году уделили и реконструкции подведомственных дорог. Так, починили участок трассы Р-504 «Колыма» (в народе - «Заячья петля») и «Нерский прижим» (1 и 2 этапы) в Якутии. Сегодня дорога отвечает всем современным требованиям прочности и комфорта, а также безопасности дорожного движения.

Еще реконструировали участок км 100 – км 124 трассы А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области, который задумывался как альтернатива узкому Выборгскому шоссе. Там увеличили количество полос движения с двух до шести, дорожную одежду устроили из пяти слоев, включая песок, щебеночно-песчаную смесь и три слоя асфальтобетона. Также здесь устроили две транспортные развязки: на 114-м км – со съездами в сторону поселков Лейпясуо, Стрельцово, и на 123-м км – на пересечении с региональной дорогой «Моховое – Ключевое».

Чтобы транспорт по трассе «Скандинавия» шел интенсивно, там обеспечили безопасность по самым высоким стандартам: встречные потоки транспорта на объекте делит железобетонное ограждение по оси дороги, на обочинах установлены металлические барьерные ограждения. Также на всем участке установили освещение. Причем светильники включаются и отключаются автоматически по графику, но при необходимости могут работать и в ручном режиме.