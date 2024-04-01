В 2024 году прогнозируют жарче 2023-го: какие это влечет риски

2024-й год может стать жарче 2023-го. И это при том, что прошлый год был рекордным в плане температуры. Однако высокие показатели «+» на термометре рискуют привести к деградации вечной мерзлоты, что чревато инфраструктурными трудностями для России, пишет РБК.

Отмечается, что уровень теплоты в году зависит от того, достигает ли пика эффект Эль-Ниньо, объяснил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. Напомним, Эль-Ниньо – это явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса. Помимо Эль-Ниньо, существует обратный процесс со снижением температуры в океане, — Ла-Нинья. Они сменяют друг друга каждые два-семь лет и влияют на климат, вызывая катаклизмы (засуху, наводнения или неурожаи).

По словам Киселева, Эль-Ниньо может закончиться в середине 2024-го. При этом это уже второе «нашествие» этого явления, на которое приходится самый пик его действия. То есть 2024 год прогнозируется как, скорее всего, самый теплый.

При этом замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский добавил, что 2025-й уже будет прохладнее.

Эксперты подчеркнули, что повышение температуры чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана. По словам Киселева, могут быть риски затопления, особенно островов в океане. В зоне риска находятся Нидерланды, Венеция, Санкт-Петербург.

Еще один риск: повышение аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты. По мнению Киселева, если растают льды и нарушится Северный морской путь, то нужно будет построить новую инфраструктуру. Также в вечной мерзлоте находится много парниковых газов — CO2, метана, который при деградации уйдет в атмосферу.