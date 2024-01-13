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Общество 13 января 2024 10:54

В 2024 году по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории

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В 2024 году по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В 2024 году в рамках республиканской программы «Наш двор» благоустроят 833 придомовые территории. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, в перечень программных объектов включены 833 придомовые территории», — доложил министр.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#наш двор #совещание в доме правительства рт #Марат Айзатуллин #Рустам Минниханов
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