В 2024 году по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории

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В 2024 году в рамках республиканской программы «Наш двор» благоустроят 833 придомовые территории. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, в перечень программных объектов включены 833 придомовые территории», — доложил министр.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.