В 2024 году оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За первую половину 2024-го оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Премьер-министр республики Алексей Песошин сказал на VIII Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», передает пресс-служба Раиса РТ.

«За 8 месяцев в Татарстане введено более 2,5 млн квадратных метров жилья, и по этим данным Татарстан занимает третью позицию в России и первую по Приволжскому федеральному округу. За первое полугодие 2024 года оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю строительного комплекса приходится 7% валового регионального продукта республики», – сказал Премьер.

Он подчеркнул, что за этими результатами стоит каждодневный труд профессионалов своего дела. Строительная отрасль республики объединяет тысячи профессионалов – представителей самых разных специальностей, отметил Песошин.