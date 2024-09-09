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В 2024 году оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25%
За первую половину 2024-го оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Премьер-министр республики Алексей Песошин сказал на VIII Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», передает пресс-служба Раиса РТ.
«За 8 месяцев в Татарстане введено более 2,5 млн квадратных метров жилья, и по этим данным Татарстан занимает третью позицию в России и первую по Приволжскому федеральному округу. За первое полугодие 2024 года оборот строительной отрасли Татарстана вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю строительного комплекса приходится 7% валового регионального продукта республики», – сказал Премьер.
Он подчеркнул, что за этими результатами стоит каждодневный труд профессионалов своего дела. Строительная отрасль республики объединяет тысячи профессионалов – представителей самых разных специальностей, отметил Песошин.
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