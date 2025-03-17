В 2024 году Национальная библиотека РТ выдала более 2 млн книг

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году в Национальной библиотеке Татарстана выдали читателям более 2 млн книг. Об этом на пленарной сессии всероссийской акции «Книжный поезд» в Казани рассказала директор учреждения Мадина Тимерзянова.

«Общая книговыдача по итогам 2024 года у нас составила более 2 млн книг, тогда как в 2023 году мы не достигли даже 2 млн. Это говорит о том, что спрос растет. При этом на бумаге были востребованы свыше 1,3 млн книг и документов, а в электронном виде – порядка 700 тыс.», – сообщила она.

Мадина Тимерзянова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, заинтересованность в бумажных книгах среди посетителей Национальной библиотеки возрастает.