В 2024 году на закупку оборудования для казанских клиник направили более миллиарда рублей

Владимир Филатов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году на дооснащение медицинских организаций Казани оборудованием направили более миллиарда рублей. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.

635 миллионов рублей выделено из бюджета республики, 405 миллионов рублей — из федерального бюджета. Еще 31,3 млн рублей приходятся на средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего на эти деньги закупили 349 единиц медицинского оборудования.