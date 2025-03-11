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Общество 11 марта 2025 17:27

В 2024 году на закупку оборудования для казанских клиник направили более миллиарда рублей

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В 2024 году на закупку оборудования для казанских клиник направили более миллиарда рублей
Владимир Филатов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году на дооснащение медицинских организаций Казани оборудованием направили более миллиарда рублей. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.

635 миллионов рублей выделено из бюджета республики, 405 миллионов рублей — из федерального бюджета. Еще 31,3 млн рублей приходятся на средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего на эти деньги закупили 349 единиц медицинского оборудования.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#здравоохранение #Казань
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