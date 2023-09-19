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На всероссийский конгресс в Казани приедут 1,5 тыс. библиотекарей
В мае 2024 года в Казани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс и ХXVIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. Событие состоится в столице Татарстана с 12 по 16 мая. Ожидается, что в конгрессе примут участие более 1,5 тысячи библиотекарей из России и других стран, сообщил президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.
«Мероприятие объединит встречу представителей библиотечной системы. Будут обсуждаться разновидность библиотек, проблемы редкой книги, деятельность тюремных библиотек, школьных и других. На полях конгресса будет проводиться большое количество мероприятий, мы ожидаем известных писателей, будет представлена книжная выставка, ярмарки. Мы хотим, чтобы жители и гости столицы Татарстана смогли встретиться с авторами и приобрести понравившиеся издания», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что запланировано участие российских филологов, социологов и книговедов, которые проведут для участников лекции. Сейчас идут переговоры с зарубежной делегацией библиотечных сообществ. В день закрытия конгресса будет объявлен новый президент ассоциации.
«Статус библиотечной столицы России — это великолепное событие. Конгресс позволит каждому обратиться к книге и получить необходимые знания, опыт. Конгресс будет не только для профессионального сообщества, но и для всех жителей республики. Поэтому в череде мероприятий должны принять участие студенты, школьники, волонтеры, преподаватели русского языка и литературы», — сказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Лейла Фазлеева.
Напомним, Казань стала Библиотечной столицей России 2024 года.
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