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В 2024 году на ремонт объектов культурного наследия РТ ушло 3,5 млрд рублей
В 2024 году на ремонт и реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане потрачено около 3,5 млрд рублей. Кроме того, привлечены средства инвесторов и собственников зданий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета республики по охране ОКН Иван Гущин.
«На сегодняшний день по Татарстану профинансировано объектов культурного наследия на сумму 3,5 млрд рублей. К концу года эта цифра достигнет 4 млрд. Кроме того, привлечено почти 700 млн благотворительных средств. Это все не считая вложений частных инвесторов», - рассказал он.
Всего в Татарстане на сегодняшний день зафиксированы почти 6 тыс. объектов культурного наследия, среди которых памятники архитектуры, объекты археологии и градоформирующие объекты.
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