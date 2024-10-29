В 2024 году на ремонт объектов культурного наследия РТ ушло 3,5 млрд рублей

В 2024 году на ремонт и реконструкцию объектов культурного наследия в Татарстане потрачено около 3,5 млрд рублей. Кроме того, привлечены средства инвесторов и собственников зданий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил председатель Госкомитета республики по охране ОКН Иван Гущин.

«На сегодняшний день по Татарстану профинансировано объектов культурного наследия на сумму 3,5 млрд рублей. К концу года эта цифра достигнет 4 млрд. Кроме того, привлечено почти 700 млн благотворительных средств. Это все не считая вложений частных инвесторов», - рассказал он.

Всего в Татарстане на сегодняшний день зафиксированы почти 6 тыс. объектов культурного наследия, среди которых памятники архитектуры, объекты археологии и градоформирующие объекты.